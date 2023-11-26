بعد قرار الحكومة.. أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب فى مصر

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين لتدعيم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي.

ضبط أسعار الذهب

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تقوم بجهود كبيرة للسيطرة على الذهب وضبط اسعاره وذلك ظهر جليا خلال الفترة الماضية من خلال قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024، متوقعة انخفاض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة او استقراره.

وعن أسباب أنخفاض أو ارتفاع سعر الذهب فى مصر أكدت النائبة أن ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث ان الفترة الماضية شهدت زيادة فى الطلب وقله فى المعروض مما ادى الى زيادة الأسعار بالاضافة الى تلاعب بعض التجار، لافتة الى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على مد إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.

وأضافت مرفت الكسان أن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الاخيرة.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد افتتح المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM، لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.