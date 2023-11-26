الإمارات ترسل مستشفى طائرا إلى الحدود المصرية لإنقاذ أطفال غزة

في جهد إنساني تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة، من المقرر أن تتحول طائرة مجهزة خصيصاً إلى الحدود بين مصر وغزة إلى "مستشفى طائر".

ووفقا لأليكس كروفورد، مراسل سكاي نيوز البريطانية، الموجود على متن إحدى أولى بعثات الرحمة المصممة لإنقاذ الأطفال المصابين بجروح خطيرة من المنطقة التي مزقتها الصراعات.

تم تحميل الطائرة بالنقالات، توقعًا للحاجة إلى مساعدة الأفراد الذين ربما أصيبوا بالشلل بسبب الصدمة التي تعرضوا لها، وتوفير الرعاية الطبية الفورية أثناء النقل.

تهدف المهمة إلى إجلاء ما لا يقل عن 100 طفل مريض، مع توقع علاج صغار يعانون من إصابات في العمود الفقري، وإصابات في الرقبة، وإصابات في الرأس، وربما مرضى السرطان أو الأطفال الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى.

أفادت سكاي نيوز البريطانية، أن الفريق يضم حوالي 30 طبيبًا متخصصًا مزودين بالمهارات اللازمة لمعالجة مجموعة من الحالات الطبية التي قد تكون موجودة عند هبوطهم على الحدود بين مصر وغزة.

عند الوصول إلى الحدود بين مصر وغزة، سيتم تحويل الأطفال المرضى إلى مستشفيات متخصصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه المرافق مجهزة تجهيزاً جيداً لتوفير الرعاية المتخصصة التي يفتقر إليها هؤلاء الأطفال وسط الصراع المستمر.

تعكس المهمة التزامًا بتخفيف تأثير الصراع على السكان الأكثر ضعفًا - الأطفال - وتزويدهم بالرعاية والدعم الطبي اللازمين.