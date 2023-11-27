أخبار التوك شو | الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام المقبلة.. التموين توضح سبب زيادة أسعار الذهب وتوجه نصيحة للمواطنين

"الإسكان الاجتماعي": حصلنا على موافقات لزيادة 100 ألف وحدة سكنية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار على المحافظات.

بسبب ارتفاع الدولار.. التموين تكشف تفاصيل زيادة أسعار الذهب..وتوجه نصيحة للمواطنين

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب عن كواليس زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وأسعار الذهب تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع سعر الدولار.

رد قوي من أحمد موسى على تصريح وزير التموين عن التسعير الجبري للسكر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولاته لحل لغز وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن تصريحه «اللي رماه» خلال فعالية خاصة بالذهب.

هل نجحت مبادرة خفض الأسعار بين الحكومة والقطاع الخاص؟.. وزير التموين يجيب

أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، نجاح تجربة مبادرة خفض الاسعار بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً : "حدث في أول أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ سريان المبادرة وتم إزالة قيود التدابير من البنوك الوزير و أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة.

الأسعار مبالغ فيها .. الغرف التجارية: السعر العادل للسكر 27 جنيها

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة في توفير سلعة السكر، مؤكدا أن الأسعار التي تتردد في الشوارع مبالغ فيها جدا.

سمير فرج: دوائر صنع القرار الأمريكي تواصلت مع مصر منذ بداية أزمة غزة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأجيال الجديدة مهتمة بالقضية الفلسطينية، موضحا "الجينات المصرية حلوة، ونحن شعب عظيم يعرف ويقدر قيمته، وعندما وجد هذا الموقف القوي من رئيسه زادت شعبيته".

كان زي الفل.. أشرف زكي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز

نعى الدكتور أشرف زكي، الفنان طارق عبد العزيز، قائلاً "فقدنا فنانا خلوقا وممثلا مميزا، وكان شخصا محترما، وعمره ما زعل حد".

"الإسكان الاجتماعي": حصلنا على موافقات لزيادة 100 ألف وحدة سكنية

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم توجيه إعلان الإسكان لأسعار وأماكن حجز شقق سكن لكل المصريين في الطرح الجديد للأشخاص الذين قدموا في الإعلان السابق وحصلوا على رسائل تفيد بأنهم خارج الأولوية، موضحة «الإعلان دا للناس اللي مجاش ليها فرصة، في الإعلان الأخير، إنها تحصل على وحدة».

الأسيرة روان أبو زيادة تروي تفاصيل تعامل الاحتلال معها داخل السجن

قالت روان أبو زيادة الأسيرة المفرج عنها في الهدنة الإنسانية، إن تجربتها كانت صعبة للغاية في خلال فترة الاعتقال، وكان هناك كتير من المماطلة من قبل الاحتلال في الإفراج عنها.

إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية باختناق نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل الغاز

تعرضت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، للاختناق، بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، على أهالي الأسرى الذين يتجمعون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، من أجل منع أي أجواء احتفالية.

ضياء رشوان: دخول 2675 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة حتى أمس

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي.