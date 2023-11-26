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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية باختناق نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل الغاز

صدى البلد

تعرضت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، للاختناق، بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، على أهالي الأسرى الذين يتجمعون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، من أجل منع أي أجواء احتفالية.

وقالت ولاء السلامين في رسالة على الهواء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": قبل قليل من الآن، كانت الآليات العسكرية تتحرك باتجاه المواطنين الذين يقفون على بعد 5 كم من بوابة سجن عوفر، وكانت هناك جرافة عسكرية في المكان.

اختناق بسبب الغاز 

وخلال كلمتها على الهواء، أصيبت باختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين والصحفيين، موضحةً: اعتدنا منذ اليوم الأول من هذه الهدنة الإنسانية وقوات الاحتلال تفعل الشيء ذاته عندما تكون على مقربة من استقلال الأسرى في الحافلة حيث تباغت الفلسطينيين.

وقاطعتها الإعلامية إيمان الحويزي قائلة: "سلامتكِ أولا، إذا كنتِ لا تستطيعين التحدث الآن من الممكن أن نعود إليكِ لاحقًا، حاولي الانتقال إلى مكان آخر حتى تستطيع التنفس والحديث".

الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية باختناق نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل الغاز


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