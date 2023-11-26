عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسيرة روان أبو زيادة تروي تفاصيل تعامل الاحتلال معها داخل السجن

روان أبو زيادة الأسيرة
روان أبو زيادة الأسيرة المفرج عنها

قالت روان أبو زيادة الأسيرة المفرج عنها في الهدنة الإنسانية، إن تجربتها كانت صعبة للغاية في خلال فترة الاعتقال، وكان هناك كتير من المماطلة من قبل الاحتلال في الإفراج عنها.  

وأضافت “روان أبو زيادة” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن أصعب مرحلة لها كانت في 7 أكتوبر، حيث تعرضنا للقمع والتنكيل والتهديدات ، واتبعوا معنا سياسة التجويع..وسياسة التجويع كانت أكثر إجراء قاسي".
 


واسترسلت:"تم رشنا بالغاز، وتم سحب كل الأدوات والأغراض من غرف الاعتقالات وألقوا أغراضنا الشخصية في القمامة..والتعامل كان يتسم بالهمجية".

وأوضحت أن الأسيرات كانوا متواجدين داخل قسم يضم 12 غرفة، كل غرفة تضم عدد من الأسيرات، متابعة: تم إخفاء تبادل الأسرى وسمعنا من الراديو.

 

روان أبو زيادة الهدنة الإنسانية فترة الاعتقال الاحتلال الاسيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط: ماكرون فهم خطأ دعم إسرائيل

أسرع SSD في العالم.. وطفرة في خدمات الأمن السيبراني.. أبرز فعاليات Cairo ICT في نسخته الـ 27

مبعوث الرئيس الفرنسي بالشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة مهم للبدء في عملية سياسية

من 8 أكتوبر 2023 حتى الآن.. حصاد لقاءات حملة المرشح عبدالفتاح السيسي

فيديو جديد يرصد حجم الدمار في غزة.. شاهد

إبراهيم سعيد يكشف موقف الأهلي مع لاعبي الهجوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطحينة؟

طريقة عمل التومية في المنزل

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ