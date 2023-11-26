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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان زي الفل.. أشرف زكي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز

اشرف زكي
اشرف زكي

نعى الدكتور أشرف زكي، الفنان طارق عبد العزيز، قائلاً "فقدنا فنانا خلوقا وممثلا مميزا، وكان شخصا محترما، وعمره ما زعل حد".

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وأضاف “زكي”، في مداخلة تليفونية ببرنامج “كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON”، أن الفنان الراحل كان يعاني من مشكلة صغيرة، وقام بتركيب دعامات وتعافى، وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن مسلسله الأخير جداً، وبعد تعافيه قام بالتصوير، وفي أثناء تصوير  أحد المشاهد أصيب بأزمة وتُوفي.

تابع نقيب الممثلين "طارق عبد العزيز من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهما كانا صديقين لا يفترقان، كأنهما توأم".

اشرف زكي الإعلامية لميس الحديدي الفنان طارق عبد العزيز اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز الدكتور أشرف زكى برنامج كلمة أخيرة

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