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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم أشرف زكى.. صور من جنازة شقيق شريف رمزى

شريف رمزى
شريف رمزى

حرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين هؤلاء النجوم أشرف زكى وريهام عبد الغفور والإعلامي رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

ويقوم حاليا الفنان شريف رمزى بتشييع جثمان شقيقه صلاح الذى توفى اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على الحضور عدد من المقربين لتقديم العزاء للفنان شريف رمزى فى وفاة شقيقه.

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شريف رمزى 

رحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزى، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من أزمة صحية فى المخ.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم “نمس بوند” للفنان هاني  رمزي.

صلاح رمزي شقيق شريف رمزي، يعد ابن المنتج الراحل محمد رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي.

وكان صلاح رمزي أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى فريدة أيوب.

دخل صلاح رمزي شقيق شريف رمزى في أزمة صحية منذ عامين تقريبا؛ بسبب مشكلة في المخ، ونقل إلى المستشفى، الا أنه لم يتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين بعد إجراء عمليات فى المخ والعمود الفقرى بسبب فقدانه الوعى.

قرر الفنان شريف رمزى تشييع جثمان شقيقه صلاح من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وأعلن الفنان شريف رمزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وفاة شقيقه صلاح، الذى دخل فى غيبوبة طويلة بعد صراع مع المرض.

وقال شريف رمزى: “البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي، ادعوا له”.

وفي وقت سابق، كشف الفنان شريف رمزي ، عن تطورات حالة شقيقته الصحية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر.

وقال شريف رمزي: “شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية، ولكن دخل فى غيبوبة، وفى هذه الحالة لا نعلم موعد إفاقته، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء، فليس بأيدينا أو أيدي الأطباء شيء لفعله”.

جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
جنازة شقيق شريف رمزى
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