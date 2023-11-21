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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زواجها بأيام.. أول ظهور للفنانة بسمة داود وصور جديدة من زفافها

هانى سرحان وبسمة
هانى سرحان وبسمة داود

نشرت الفنانة بسمة داود صورة لها بعد أيام قليلة من حفل زفافها على المؤلف هانى سرحان وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت بسمة داود فى الصورة داخل لوكيش تصوير عملها الجديد والذى يحمل اسم الوصفة السحرية من شيرى عادل.

بسمة داود 

كما حرصت بسمة داود على نشر مجموعة جديد من صور حفل زفافها مع زوجها هانى سرحان.

هانى سرحان وبسمة داود

واحتفل المؤلف هانى سرحان بحفل زفافه على الفنانة بسمة داود في جو عائلى في صحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث حضر أصدقاء هانى وبسمة من النجوم والمقربين.

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هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل "لمس أكتاف"، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع.

كما أنه تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.

كتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث. وأحدث اعماله مسلسل "حرب" و"سوق الكانتو".

وبسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان  2021 وقدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It  ومسلسل حكايات جروب الدفعة وتصور بسمة حالياً دورها في مسلسل الوصفة السحرية.

هاني سرحان بسمه داود المؤلف هاني سرحان الفنانة بسمة داود زواج هانى سرحان وبسمة داود

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