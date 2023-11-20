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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أثارت الجدل بالغناء حافية القدمين.. أصالة تكشف المستور لأول مرة.. اعرف السبب

أصالة
أصالة

أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع بسبب غنائها فى حفل بليغ حمدى حافية القدمين وقررت أن تخرج هن صمتها وتكشف لأول مرة سر غنائها حافية القدمين.

وقالت أصالة في المؤتمر الصحفي على هامش مشاركتها في حفل "ليلة الدموع" عن سبب ظهورها حافية القدمين: "أغلب الأوقات أكون حافية وإذا كانت فقرة لي وسأبذل بها مجهودا قويا مع أغاني صعبة أفضل أن أكون حافية، لأني اكتشفت إنني في المنزل وحتى بالاستديو أسجل الأغاني وأنا حافية القدمين، حتى إذا كنت ارتدي حذاء رياضي أخلعه".

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وأضافت أصالة: "أحب الوقوف حافية وأنا أغني لأني جسدي يتحرك كثيرا قد لا يرى الجمهور هذه الحركة لكني أحس بها وحركتي مع المجهود في الغناء يكون أجمل وأنعم وأعلى وأنا حافية".

أصالة فى حفل بليغ حمدى 

في البداية ظهرت أصالة بفستان أبيض اللون على عكس باقي زميلاتها في هذ الليلة اللاتي لجأن إلى اللون الأسود والغوامق في أول ظهور لهن على المسرح منذ فترة.

استهلت أصالة الفقرات الغنائية على مسرح أبو بكر سالم التي بدأت حوالي التاسعة مساء الخميس، ثم اختفت تماما ليظهر باقي نجوم الليلة تباعا، وظهرت في فيديوهات من الكواليس وقد بدلت ملابسها تماما.

ولكن بشكل مفاجيء عادت أصالة إلى المسرح في ختام الليلة لتقديم أغنية أخرى من ألحان بليغ حمدي، وارتدت نفس الفستان مرة أخرى، ولكنها فضلت الظهور حافية القدمين.

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

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