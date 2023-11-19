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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

عملية جراحية
عملية جراحية

تعرضت الفنانة الشهيرة وفاء موصللى إلى موقف صعب فى حياتها بعد إجراء عملية جراحية دقيقة فى الغدة الدرقية.

وقالت وفاء موصللى فى لقاء ببرنامج كتاب الشهرة مع الاعلامى على ياسين : فى عام 2007 أجريت عملية جراحية فى الغدة الدرقية وأثناء إجراء العملية نسى الطبيب ابره بداخلى ولم يتمكن من إخراجها وانا حاليا اعيش بها.

وأضافت وفاء موصللى : الابره تسكن فى مكان بجسم به غشاء ولم تؤذينى وبشكل عام اننى كتبت وصيتى في نقابة الممثلين لأن لدينا مبلغ محدد وكتبت لمن سأعطيه، وطلبت أن تكون جنازتي بسيطة لأن الجمهور الآن يركز على ملابس الفنانات ومن ذهب للجنازة ومن لم يذهب، كذلك لا أريد وجود إعلام أريده يوم روحاني.

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وفاء موصللى

وقد قالت الفنانة وفاء موصللي من خلال مشاركتها في برنامج et بالعربي أنها لا تحزن لأنتقادها وموجهه كلمة لمنتقديها قائله "لا تاخدوا سيئاتنا وبالنهاية خلينا نحب بعض" .

نفت الفنانة وفاء موصللي إجراء أي عمليات تجميل وكشفت سبب خسارة وزنها والذي إصبح حديث كثير من الجمهور خلال الفترة الماضية والسبب يرجع الي إجراء عملية تكيميم معده منذ ما يقرب من ١٢ عام والسبب في زيادة خسارة وزنها في الفترة الاخيرة هو مرض أحد أفراد عائلتها والتزامة بكرسي متحرك واصطحابه يوميا في جوله مما كان سبب أساسي ساعدها في فقد الكثير من الوزن ، أما عن تركيز الجمهور معاها في الفترة الأخيرة فقالت أنه بسبب نشاطها علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وفاء موصللي، هي ممثلة سورية. خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تنوعت أعمالها بين السينما و المسرح و التلفزيون الذي قدمت فيه معظم أعمالها. من أبرز الأفلام التي شاركت فيها (الكومبارس، متر مربع)، بالنسبة للدراما فمن أبرز أعمالها مسلسلات (سلسلة مرايا، باب الحارة، أبو البنات). 

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