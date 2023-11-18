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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حبس فنانة شهيرة 7 سنوات.. حقيقة انفصال طارق صبرى وشيرى عادل.. إسرائيل تسطو على أغنية فنان شهير.. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب

طارق صبرى وشيرى عادل
طارق صبرى وشيرى عادل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل
أثار كل من طارق صبري وشيري عادل حالة من الجدل الواسع بعد قرار حذف صورهما عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الامر الذى قد يشير الى انفصالهما.

وقام الثنائي بحذف صورهما معا في توقيت واحد علي حساب كل منهم ، بعد انتشار اقاويل في الفترة الماضية عن نشوب خلافات بينهم .

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل
أصدرت المحكمة الروسية حكما بحبس الفنانة الشهيرة ألكسندرا سكوتشيلنكو 7 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسى بعدما بدلت ملصقات الأسعار في أحد المتاجر بملصقات تستنكر العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع
أثار كل من طارق صبري وشيري عادل حالة من الجدل الواسع بعد قرار حذف صورهما عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهو الأمر الذى قد يشير إلى انفصالهما.

وقام الثنائي بحذف صورهما معا في توقيت واحد علي حساب كل منهما، بعد انتشار أقاويل في الفترة الماضية عن نشوب خلافات بينهما.

سرطان الرئة وزواجه من نجلاء فتحى.. أسرار في حياة أحمد زكى تنشر لأول مرة
يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، حلقة خاصة غدا الأحد من برنامجه "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة" احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، ويستضيف محمد وطني مدير أعمال وكاتم أسرار أحمد زكي.

وينفرد برنامج "واحد من الناس" بدخول مكتبة الفنان الراحل وتصوير كل مقتنياتة لأول مرة، مع حوار خاص مع كاتم أسرار أحمد زكي الذي يتحدث عن أسرار وكواليس رحلته مع النجم أحمد زكي، وهل الفنان الراحل كان ينوي الزواج من رغدة، وهل فقد بصره في آخر أيامه.

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل
كشف المخرج محمد النقلى سر خطير عن مسلسل “عائلة الحاج متولى” بعد مرور 22 عاما على عرض المسلسل الذى اثار حالة من الجدل حين عرضه.

وقال محمد النقلى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى” : هناك سر خطير لم يعرفه الكثير عن مسلسل “عائلة الحاج متولى” وهو بعد انتهاء تصوير المسلسل طالب وزير ضرورة تغيير نهاية المسلسل حيث تلقيت خطابا من الأسرة والمرأة بضرورة فعل هذا الأمر وهو أن يظهر البطل “نور الشريف” فى نهاية العمل وكانه يحلم وكل ما مر به مجرد حلم.

إسرائيل تسطو على أغنية فنان شهير.. ورد فعل قوى منه
نشر الفنان فارس كرم ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إكس يكشف فيه عن حفل إسرائيلى يسطو على إحدى أغانيه وهى بعنوان “الغربة”.

وعلق فارس كرم قائلا : “اللي بيسرق أرض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل أطفال وبيرتكب أبشع وأكبر إبادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!”.

قطعت صور الزفاف.. 25 لقطة تجمع أحمد حلمى ومنى زكى وأولادهما الثلاثة
يحتفل الثنائى أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكى بعيد ميلادها حيث قدما العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

ونرصد فى التقرير التالى 25 صورة تجمع الثنائى أحمد حلمى ومنى زكى ومع أولادهما لى لى ويونس وسليم.

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها
انهارت أماني سوكا الزوجة الأولى للإعلامي عمرو أديب ووالدة ابنه خالد من البكاء الشديد عند توجيهها رسالة الى ابنها خلال حفل زفافه الذى أقيم امس.

طارق صبري شيرى عادل طارق صبري وشيري عادل الفنانة الشهيرة ألكسندرا سكوتشيلنكو أحمد زكي محمد النقلى مسلسل “عائلة الحاج متولى” الفنان فارس كرم أحمد حلمى الفنانة منى زكي أماني سوكا

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