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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

عائلة الحاج متولى
عائلة الحاج متولى

كشف المخرج محمد النقلى سر خطير عن مسلسل “عائلة الحاج متولى” بعد مرور 22 عاما على عرض المسلسل الذى اثار حالة من الجدل حين عرضه. 

وقال محمد النقلى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى” : هناك سر خطير لم يعرفه الكثير عن مسلسل “عائلة الحاج متولى” وهو بعد انتهاء تصوير المسلسل طالب وزير ضرورة تغيير نهاية المسلسل حيث تلقيت خطابا من الأسرة والمرأة بضرورة فعل هذا الأمر وهو أن يظهر البطل “نور الشريف” فى نهاية العمل وكانه يحلم وكل ما مر به مجرد حلم. 

وأضاف محمد النقلى : كنت سلمت الحلقات الاخيرة التى تم تصويرها بالفعل وفكرت مع المؤلف مصطفى محرم كيف يمكن ان نخرج من هذا المأزق الصعب فكرنا وقررنا نعمل مشهد نزلنا صورناه مخصوص في محل الأقمشة وأستاذ نور دخل على مصطفى شعبان وفضل يقوله نصايح. 

وأوضح محمد النقلى : من الأسرار  التى يحمل المسلسل هو أن العمل تم عرضه فى البداية على الفنان محمود عبد العزيز لكنه اعتذر عنه وتوجهنا به الى الفنان نور الشريف الذى وافق على الفور. 

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عائلة الحاج متولى 

من ناحية أخرى انتشرت عدة اخبار تؤكدة تقديم جزء جديدة من المسلسل بعنوان “اولاد الحاج متولى”، والذى يقوةم ببطولته وفاء عامر. 

وقالت الفنانة وفاء عامر، أنها عانت كثيرا في مشوارها الفني، لكي تصل للنجومية التي حققتها في وقتنا الحالي، كما أنها ممتنة لكل شخص ساهم في إنتشارها عبر المجتمع وتحب ما تقدمه من فن لجمهورها.

وتابعت وفاء عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن مسلسل أولاد الحاج متولي لم يكن إمتداد لمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، حيث يناقش المسلسل صراع الأبناء حول منزلهم وأن البيت سيظل قائم لأهله ولكل شخص فلسطيني ومصري.

أشارت وفاء عامر، إلى أنها تشارك في أي عمل يعرض عليها ولكن بعدة شروط أهمها هو شركة الإنتاج والمؤلف وأعماله والنص أن يكون مكتوب بشكل جيد وحرفي، ولكن في حالة لو كانت شركة الإنتاج تبدأ مشوارها الفني في بدايتها فيجب أن تقرأ النص قبل أي شئ.

محمد النقلى المخرج محمد النقلي مسلسل “عائلة الحاج متولى” نور الشريف مصطفى شعبان

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