وفاء عامر تكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل عائلة الحاج متولى

قالت الفنانة وفاء عامر، أنها عانت كثيرا في مشوارها الفني، لكي تصل للنجومية التي حققتها في وقتنا الحالي، كما أنها ممتنة لكل شخص ساهم في إنتشارها عبر المجتمع وتحب ما تقدمه من فن لجمهورها.

وتابعت وفاء عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن مسلسل أولاد الحاج متولي لم يكن إمتداد لمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، حيث يناقش المسلسل صراع الأبناء حول منزلهم وأن البيت سيظل قائم لأهله ولكل شخص فلسطيني ومصري.

أشارت وفاء عامر، إلى أنها تشارك في أي عمل يعرض عليها ولكن بعدة شروط أهمها هو شركة الإنتاج والمؤلف وأعماله والنص أن يكون مكتوب بشكل جيد وحرفي، ولكن في حالة لو كانت شركة الإنتاج تبدأ مشوارها الفني في بدايتها فيجب أن تقرأ النص قبل أي شئ.

وأختتمت وفاء عامر، أن دورها في مسلسل الطوفان من أصعب الأدوار التي قدمتها معقبة :"لما كنت بروح البيت كنت بحس أن قلبي فيه رفرفه وكنت رايحه في حتة تانية مع ناس موجودة أو مش موجودة في الحياة.. زمايلي كانوا بياثروا فيا جدا كنت بتعب لدرجة أن المنتج كان بيقولي أنا مش بروح المونتاج لأني بشفق عليكي المنتج كان في ضهري وكنت بسمع كلامه والمؤلف كمان كان كاتب المسلسل حلو".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي.