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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قطعت صور الزفاف.. 25 لقطة تجمع أحمد حلمى ومنى زكى وأولادهما الثلاثة

أحمد حلمى ومنى زكى
أحمد حلمى ومنى زكى

يحتفل الثنائى أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكى بعيد ميلادها حيث قدما العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

ونرصد فى التقرير التاالى 25 صورة تجمع الثنائى أحمد حلمى ومنى زكى ومع أولادهما لى لى ويونس وسليم. 

وكشفت منى زكى سرا عن حفل زفافها حيث تخلصت من صور زواجها وقالت : “قطعت كل صور فرحي لأن شكلي مكنش عاجبني فيها”.

أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
منى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 

وأضافت منى زكى  خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم، أن “حلمي”، لم يعترض أو يتضايق من ذلك، مشيرة إلى رغبتها في إقامة حفل زفاف آخر؛ ليحضره الأشخاص القريبين منهما فقط.

وتابعت منى زكى : “أنا كنت طول الفرح بتعرف على الناس الموجودة، وفي أشخاص كانوا بيجوا يتصوروا معانا، وأسأل حلمي عليه يقولي ميعرفهوش ولا أنا أعرفه كمان، دا كان مولد مش فرح”.

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منى زكى 

 ولدت مني زكي  في مدينة القاهرة، وخلال فترة طفولتها تنفلت بين بين بريطانيا والولايات المتحدة والكويت بسبب ظروف عمل والدها.

 تخرجت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بدأت التمثيل طالبةً في الجامعة، حيث قدمت أول تجاربها المسرحية من خلال مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي ، بعدما ذهبت الى الاختبارات لمشاهدته باعتباره فنانها المفضلة ، فلم تكن ترغب فى التمثيل ، إلا أنه اصر على أن تقوم بحفظ مشهد وتقديمه ، ليختارها ضمن أبطال المسرحية .

بدأت العمل في السينما في منتصف تسعينيات القرن العشرين من خلال المشاركة في الأفلام الكوميدية التي كانت تنتج وقتها ومن بينها: صعيدي في الجامعة الأمريكية، الحب الأول، ليه خلتني أحبك ، ثم قدمت واحدة من أهم افلامها وهو سهر الليالي، لتستمر مسيرتها بعد ذلك ، ثم قدمت ادوار متنوعة ومختلفة وصعبة مثل دم الغزال وأحكي يا شهرزاد ، والذى تعرضت فيه الى هجوم حادة ، بسبب تغير طبيعة ادوارها التى اعتاد منها الجمهور على تقديمها.

 ولم تلن المرة الأخيرة التى تتعرض فيها “ مني زكي ” للهجوم فبعدها تعرضت لانتقادات بسبب مسلسل السندريلا ، الذى لعبت فيه دور الفنانة الراحلة سعاد حسني ، وتعرضت لهجوم عنيف بسبب  دورها  فى فيلم “ أصحاب ولا أعز ” ، ثم تعرضت الى هجوم غير مبرر بسبب بوستر مسلسلها تحت الوصاية ، قبل ان يتحول الأمر الى سيل من الاشادات بعد العرض بسبب اتقانها الدور وجودة العمل. 

أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ولى لى 
أحمد حلمى وابنه
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 
أحمد حلمى ومنى زكى 

 

أحمد حلمى ومنى زكى
أحمد حلمى ومنى زكى
منى زكى
أحمد حلمى ومنى زكى
أحمد حلمى منى زكى الفنانة منى زكي احمد حلمي ومنى زكي عيد ميلاد أحمد حلمي ومني زكي الفنان أحمد حلمى

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