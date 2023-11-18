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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سرطان الرئة وزواجه من نجلاء فتحى.. أسرار في حياة أحمد زكى تنشر لأول مرة

أحمد زكى
أحمد زكى

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، حلقة خاصة غدا الأحد من برنامجه "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة" احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، ويستضيف محمد وطني مدير أعمال وكاتم أسرار أحمد زكي.

وينفرد برنامج "واحد من الناس" بدخول مكتبة الفنان الراحل وتصوير كل مقتنياتة لأول مرة، مع حوار خاص مع كاتم أسرار أحمد زكي الذي يتحدث عن أسرار وكواليس رحلته مع النجم أحمد زكي، وهل الفنان الراحل كان ينوي الزواج من رغدة، وهل فقد بصره في آخر أيامه.

كذلك يكشف لأول مرة حقيقة علاقة أحمد زكي بسعاد حسني، ومشروع زواجه من نجلاء فتحي قبل زواجها كما يكشف سر خلافه مع المخرج محمد خان في فيلم "السادات"، وكواليس لايعرفها أحد عن فيلم "حليم"، وكيف تلقي خبر وفاة الفنانة هالة فؤاد وعلاقته بهيثم ابنه وكيف تلقى خبر إصابته بسرطان الرئة.

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أحمد زكى

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي الملقب بالنجم الأسمر ، والذي يعد واحد من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري .

ولد أحمد زكي  عام 1946، فى مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973.

بدأت رحلته الفنية على المسرح أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الشهيرة منها العيال كبرت وهاللو شلبي ومدرسة المشاغبين، واتجه إلى السينما في السبعينات.

شارك أحمد زكي  في مسرحيات مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف، واتجه للسينما منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، وبدأت الأنظار تلفتت إليه بسبب موهبته الاستثنائية وغير المعتادة في التمثيل.

شارك في عشرات الأفلام التي جعلته ليس فقط من أكثر الممثلين جماهيرية، بل كذلك من أكثر الممثلين الممدوحين من قبل النقاد، ومن هذه الأفلام شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56.

توفى في عام 2005 عن عمر يناهز 56 عامًا من جراء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعاني منه في أيامه الأخيرة، وخلال تصويره لفيلمه الأخير (حليم).

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