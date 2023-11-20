في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

تحتفل اليوم الفنانة هند صبرى بعيد ميلادها الرابع والأربعون حيث قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والتونسية.

وكشفت الفنانة هند صبري عن تفاصيل تتعلق بزواجها لأول مرة، وعن كيفية ارتباطها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، لافته إلى أن علاقتهما بدأت بصداقة تطورت إلى حب".

هند صبري وزوجها

وخلال استضافة هند صبري، في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، قال هند صبري : "كل ما كان يهمني في البداية هل هو مبهور وإلا فعلا بيحبني، وهذا حسم من الأول؟ فهو لم يتعرف عليّ منذ أول لقاء لنا، ولم يعرف أنني فنانة مشهورة، خلال حفل عشاء جمعنا صدفة، وظللنا أصدقاء لمدة عام وأشهر لحين طلبني للزواج".

مواصفات زوج هند صبري

وتابعت هند صبري عن مواصفاتها لزوجها الذي كانت تحلم به: "مكنتش عايزة حد يخنقني ويكبتني، ويطلع عليا عقد معينة، أو يحس إني عشان بشتغل أو معروفة فشيل أنا المسؤولية عنه، كانت معاهدة صعبة جدا، والحمد لله لقيتها"

واردفت هند صبري في حديثها عن زوجها قائلة: "أول حاجة كان بيضحكني، ونادرا ما حد بيعرف يضحكني، مش أي خفة دم، وده شدني ليه، ورأيت فيها أمورا مناسبة، وهذا ما أقوله لبناتي لأن الحب الأعمى لا يصلح، بدأت علاقتي به وأنا مستلطفاه.. وعن هدية عيد ميلادها التي سبقت طلبها للزواج قالت: "أحمد جابلي هدية، مكنتش راسمة عليه، وقلت له أنا اختطبت مرتين، ومعنديش استعداد إني أخوض تجارب تاني وتفشل، وربنا كرم ".

واستكملت هند صبري: "حبي له زاد، والآن أقوى، لأنه ليس مبني على مشاعر الهوى، لأنني بني آدمة عقلانية جدا، ولو مقتنعتش فلن أقوم بالتجربة، وكل حاجة عندي مبررة، وإن الحب يبقى مبني على حاجة بتكبر.. وعن أسوأ ما في الزواج.

قالت :"الروتين هو الذي يقتل الزواج، مش لازم كل يوم أصحى هناكل إيه، ونتغدى في معاد ثابت، الروتين يدمر أي علاقة".

وردت هند صبري حول حصولها على الجنسية الكندية مثل زوجها قائلة: "بناتي عندهم 3 جنسيات، أنا لا، زوجي معه الجنسية الكندية.. متابعة علاقتنا كانت صداقة حب، بدأت صداقة، وخلاني احبه، ومشاعري تجاه أحمد بتتتلون وتتغير، والأساس فيها كان صداقة".

هند صبري وأول حب في حياتها:

وقالت هند صبري عن أول حب في حياتها:"كنت في الـ18 من عمري، وكان تونسيا، وعلاقتنا انتهت قبل أن أتي إلى مصر، والحياة خدتنا، فانتهى الأمر، وخطبت مرتين رسميا، مع الفنان السوري باسل خياط والمنتج محمد حفظي.

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى

هند صبرى