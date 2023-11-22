سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

رحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزى بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من أزمة صحية فى المخ.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

صلاح رمزي شقيق شريف رمزي، يعد ابن المنتج الراحل محمد رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي.

وكان صلاح رمزي قد أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى فريدة أيوب.

دخل صلاح رمزي شقيق شريف رمزى في أزمة صحية منذ عامين تقريبا؛ بسبب مشكلة في المخ، ونقل إلى المستشفى، الا انه لم يتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين بعد إجراء عمليات فى المخ والعمود الفقرى بسبب فقدانه الوعى.

شريف رمزى

قرر الفنان شريف رمزى تشييع جثمان شقيقه صلاح من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وأعلن الفنان شريف رمزي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وفاة شقيقه صلاح، الذى دخل فى غيبوبة طويلة بعد صراع مع المرض.

وقال شريف رمزى : البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له.

ووفي وقت سابق، كشف الفنان شريف رمزي ، عن تطورات حالة شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر .

وقال شريف رمزي: شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، وفى هذه الحالة لا نعلم موعد إفاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء، فليس بأيدينا أو أيدي الأطباء شيء لفعله .