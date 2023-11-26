رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار على المحافظات.



وأكدت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج " صالة التحرير "، عبر فضائية" صدى البلد"، أن الأيام المقبلة سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي.



وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار بدأت في السقوط على محافظات الإسكندرية والمدن الساحلية ما بين متوسطة وغزيرة.



وأوضحت ، أن كافة محافظات الجمهورية سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي مع سرعة انتشار الرياح، مشيرة إلى أن خلال الساعات المقبلة سوف تشهد المدن الساحلية سقوط أمطار وخاصة على الوجه البحري.



التقلبات الجوية



ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البحر المتوسط سوف يشهد ارتفاع الأمواج وخاصة غدا بسبب سرعة الرياح وبالنسبة للبحر الأحمر سوف تكون سرعة الرياح منخفضة قليلا مع تجنب أعمال الصيد والرحلات خلال الأيام المقبلة بسبب التقلبات الجوية.