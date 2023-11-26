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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اليوم وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، لافتة إلى أن الأمطار ستكون شدتها من خفيفة لمتوسطة، ومتوقع استمرار هذه الأمطار غدًا أيضًا.

 وأضافت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنتهي اليوم، مشيرة إلى أن اضطراب الملاحة البحرية سيظل مستمرًا على مسطح البحر المتوسط غدًا مع وجود ارتفاع في الأمواج لـ 4 متر، مع وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وتسود أجواء شتوية غدًا على معظم الأنحاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيصل اليوم أيضًا على مسطح البحر المتوسط بسرعات تتراوح بين 65 و80 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، مؤكدة أن البحر المتوسط غير مؤهل تمامًا لأعمال الصيد أو أية أنشطة بحرية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يعمل على خفض قيم درجات الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، متابعة أن العظمى تسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

طقس اليوم الأحد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد و السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل تسود أجواء باردة على أغلب مناطق الجمهورية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الملاحة البحرية الامطار الطقس

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