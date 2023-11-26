الهدنة تكشف حجم الدمار المُمارس من الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء |فيديو

منذ انطلاق الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، تركز القتال حول مصير مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر مستشفى في القطاع.

ولم تتردد إسرائيل منذ إعلانها الحرب على حركة حماس في 7 أكتوبر، في اتهام حماس مراراً وتكراراً باستخدام مستشفيات غزة كغطاء لأنشطتها العسكرية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وأولى الجيش الإسرائيلي اهتماماً خاصًا بمستشفى الشفاء، مشيرًا إلى أن حركة حماس قامت بإخفاء مراكز القيادة والمخابئ تحت أراضي المستشفى المُترامية الأطراف، وهو ما نفته حماس وإدارة المستشفى جملة وتفصيلا.