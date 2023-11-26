دبلوماسي سابق: إسرائيل تعتمد على أسلوب الغطرسة لاخفاء فشلها|فيديو

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل تعتمد على أسلوب الغطرسة للتغطية على فشلها، حيث أعلنت منذ البداية أنها ستسترد الرهائن بالقوة ولكن هذا لم ينجح واضطروا بعد 48 يوما من الحرب على غزة أن يستجيبوا لما طلبته المقاومة الفلسطينية، والذي تم بالتفاوض وليس بالقوة كما أدعوا.





وأكد “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه برغم الدمار الذي قامت به إسرائيل في غزة لم تحقق أهدافها حتى الآن، فهي لم تستطع تحرير الرهائن أو هزم حماس عسكريًا وسياسيًا.



وتابع السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إرادة إسرائيل السياسية اتكسرت أولًا أنها لم تحقق الهدفين وثانيًا لأنها خضعت للتفاوض والتوصل إلى الإفراج عن الاسرى والرهائن، فهي تحاول إنقاذ ماء الوجه أمام الرأي العام الإسرائيلي الذي يتهم وزارة الدفاع أنها أهملت الاستعداد لمواجهة ما حدث في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي