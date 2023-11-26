مخافة اشتداد الحرب بعد الهدنة.. الغزيون يحاولون تموين الغذاء والغاز|فيديو

مع دخول الهدنة الإنسانية في غزة، باستثناء بعض الخروقات، هدأت الأجواء قليلا في القطاع وخرج الأهالي إلى الشوارع لشراء مستلزماتهم والتزود بغاز الطهي.

وبعد مرور خمسين يوماً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة ومع وجود الهدنة المؤقتة التي تمتدّ لأربعة أيام، يتخوف بعض الغزّيين من اشتداد الحرب بعد الفترة الحالية، ويحاول العديد منهم تموين الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم لفترة ما بعد الهدنة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وزار العديد منهم السوق المحلية لشراء الأساسيات، بينما اصطف آخرون في محطات الوقود لإعادة ملء خزاناتهم وسط نقص حاد للغاية في جميع أنحاء القطاع.

وأمام محطات الوقود، اصطف العشرات لساعات في طوابير ليس لها آخر، لإعادة ملء خزاناتهم بالبنزين، بينما أظهرت لقطات من مدينة رفح الجنوبية السكان وهم يهرعون لتعبئة اسطوانات غاز الطهي.

