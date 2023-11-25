في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب الإفراج عن مزيد من الأسرى والرهائن| شاهد

يُرتقب الإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين اليوم، السبت، في ثاني يوم للهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، وهو اتفاق حمل بعض الهدوء الهش لسكان غزة بعد سبعة أسابيع من الحرب.

وتوصلت مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق الهدنة التي تستمر أربعة أيام والقابلة للتمديد.

وتنص الهدنة على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ 150 معتقلا فلسطينيا.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ومن المقرر أن يتم الإعلان اليوم، السبت، عن عدد الرهائن والأسرى الذين سيفرج عنهم خلال النهار.

