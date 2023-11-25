خبير علاقات دولية: الهدنة الإنسانية في غزة جاءت نتيجة التحركات المصرية|فيديو

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الهدنة الإنسانية في غزة جاءت كنتاج وثمار لسياسة المصرية، متابعًا أن التحركات المصرية سارت في 3 مسارات متوازية، مسار إنساني وسياسي وأمني.



وأضاف “أحمد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن التحركات المصرية ساهمت في إعادة وضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح مرة أخرى، متابعًا أن هذه الهدنة خطوة مهمة تعكس فشل إسرائيل في تدمير الصمود الفلسطيني وتحرير الرهائن.



وتابع الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية: أتوقع أنه سيكون هناك لتمديد الهدنة وهناك حرص حقيقي من كافة الأطراف على هذه الهدنة، لافتًا إلى أن إسرائيل ليس لديها نفس طويل في الحروب البرية وليس لها خبرة سابقة فهي معتادة على استخدام السلاح الجوي، بالإضافة لما سببته هذه الحرب من خسارة اقتصادية لإسرائيل، مؤكدًا أن لغة القوة وسياسة الأرض المحروقة لم تحقق لإسرائيل أهدافها.