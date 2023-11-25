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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يتم إعداد قوائم بأسماء الأسرى؟.. وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق يوضح

أرشيفية
أرشيفية

أجاب حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، عن سؤال: “كيف يتم إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما هي الشروط وآليات التسليم؟”، قائلًا إنه تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق صراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عام.

وأضاف “عصفور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولي المصرية”، اليوم السبت، أن هيئة شئون الأسرى لديها كافة أسماء الأسرى الفلسطينيين بأعمارهم وعدد سنوات أسرهم.

ولفت حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق إلى أن المواصفات يضعها كل طرف ويتم تبادلها عبر القناة المصرية القطرية للتفاهم على الصيغة النهائية.

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