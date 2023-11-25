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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تشكر مصر على نجاح اتفاق تبادل الأسرى في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قدمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الشكر لمصر ودولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، الذين كان بينهم 4 مواطنين ألمان.

وكتبت بيربوك على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة: "أشكر جميع من حركوا الجبال خلال الأسابيع الأخيرة. أشكر شخصيا نظيري القطري وكذلك مصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأعربت الوزيرة عن ارتياحها إزاء إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس".

وأكدت أن "من المهم الآن أن يلتزم الجميع بالاتفاقات التي تم التوصل إليها وأن يتم الإفراج عن المزيد من الرهائن في الأيام القادمة. ومن المهم كذلك وصول الصليب الأحمر إليهم ليتمكن من تقديم المساعدة الطبية لهم".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض، إن "الدبلوماسية الأمريكية واسعة النطاق"، أسهمت في صفقة إطلاق سراح الأسرى، والتي بدأت، الجمعة، متوقعًا إطلاق سراح المزيد خلال الأيام المقبلة.

وتوجه بايدن بالشكر إلى قادة كل من قطر ومصر على مساهمتهم في هذا الاتفاق.

وأشار إلى أنه لا يثق في حركة "حماس" معتبراً أنها "لا تقوم بأي شيء صحيح، وهي فقط تستجيب للضغوط".

وأضاف بايدن في حديثه: "ستصلنا معلومات بشأن الموجة الثانية من إطلاق سراح الأسرى خلال الساعات القادمة".

 

 

المانيا مصر غزة قطاع غزة بيربوك حماس

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