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رياح ترابية واضطراب شديد بالملاحة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية والتي تعمل على وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في أغلب محافظات الجمهورية؛ حيث تتراوح سرعات الرياح مابين 45 و50 كم/ساعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيصل اليوم أيضًا على مسطح البحر المتوسط بسرعات تتراوح بين 65 و80 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، مؤكدة أن البحر المتوسط غير مؤهل تمامًا لأعمال الصيد أو أية أنشطة بحرية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يعمل على خفض قيم درجات الحرارة، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، متابعة أن العظمى تسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

طقس اليوم الأحد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد و السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل تسود أجواء باردة على أغلب مناطق الجمهورية.

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