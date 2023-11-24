يجب ارتداء الكمامة لأصحاب الحساسية| الأرصاد توجه تحذيرًا لهؤلاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم هناك اعتدال في حركة الرياح؛ مما يعمل على وجود أتربة عالقة خلال فترة النهار في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد.



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أنه متوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد في حلايب وشلاتين، لافتة إلى أن الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة متوقع استمرارها غدًا أيضًا.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدًا يوجد نشاط في سرعات الرياح مما يعمل على إثارة الرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية، والذي يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية.



تحذير عاجل من الأرصاد



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه فترة تقلبات جوية ويجب الاهتمام بنوعية الملابس والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية والقيادة بهدوء تام خاصة فترة وجود الأتربة العالقة خلال النهار، وارتداء الكمامة لأصحاب الحساسية والأمراض الصدرية.