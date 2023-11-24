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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كيف تؤثر الهدنة على نتنياهو ومستقبله السياسي؟.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن المستقبل السياسي لـ نتنياهو مظلم، حيث لن يكن الأمر مقتصرًا فقط على فقدانه لمنصبه؛ ولكن أيضًا تعرضه للمسألة والمحاسبة، وخاصة بعد ما حدث في السابع من أكتوبر واعترافه بوجود قصور حاد من جهة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف “عز العرب” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن حساب بنيامين نتنياهو سيكون عسير وخاصة من جانب إسرائيل، ولذلك فهو يعمل على إطالة مدة الحرب والتفاوض ومحاولة توسيع نطاق الحرب.

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن الجيش الإسرائيلي يمكن تجاوزه وإحداث عدة إختراقات في صفوفه، مضيفًا أن النهج الإسرائيلي قائم على أن زيادة التصعيد يفرض الضغوط على حماس لتقدم المزيد من التنازلات مع الأخذ في الاعتبار أنه ميدانيًا وسياسيًا هذا غير صحيح لأن إسرائيل لم تحقق أيًا أهدافها في الحرب حتى الآن.

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