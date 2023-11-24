أمريكا تفقد 90% من سمعتها لصالح أعدائها بسبب دعم إسرائيل.. فيديو

أجاب الدكتور محمد محسن أبو نور، خبير السياسات الدولية، عن سؤال "كيف غيرت حرب غزة الرأي العام في أوروبا تجاه القضية الفلسطينية؟"، قائلًا إنه بالفعل هناك تغيير في رأي بعض الدول الأوروبية وخاصة الحكومات ذات النزعة اليسارية، لافتًا إلى أن هذا لم يتحقق إلا بجهود مصرية دبلوماسية في المرتبة الأولى وجهود عربية مكثفة لإقناع هذه الدول أن مصالحها مع الدول معرضة للخطر.





وأضاف “أبو نور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة"، أن هناك دراسات وتقديرات موقف تقول أن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل أفقد أمريكا 90% من سمعتها لصالح أعدائها، وذلك فيما يتعلق مع علاقاتها مع العالم العربي، وظهر ذلك جاليًا من خلال حملة المقاطعات للمنتجات الأمريكية في أغلب الدول العربية.



وتابع أن الكتاب والمحللين الأمريكيين يرون أن الرصيد الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي على مدار الـ 70 عام الماضية ذهب في مهب الريح، حيث بدأت الدول العربية تتجه إلى الجانب الآخر أو العدوا من وجهة نظرهم، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية والعربية الدبلوماسية هي التي أدت إلى هذه النتيجة.