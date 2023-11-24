الهلال الأحمر بسيناء: دخول 17 شاحنة وقود وسيارات الإسعاف إلى قطاع غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنه تم إدخال 17 شاحنة وقود وعدد من سيارات الإسعاف وفي انتظار دخول المزيد، متابعًا أن 80% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من قبل المؤسسات والتحالفات المصرية، معقبًا: “الشاحنات مصطفقة على الطريق بين رفح والعريش، وتنتظر إذن الدخول فقط”.



وأضاف “زايد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي حسب التقارير الأممية أصبح شبه معطل تمامًا، خاصة في شمال غزة، لافتًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني تم إدخال آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية والأدوية.



وتابع رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، أن هناك ملحمة حقيقية تشهدها أرض سيناء بخصوص استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.