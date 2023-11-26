ما الفرق بين أدوار البرد والأنفلونزا والكورونا؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك فرق بين أدوار البرد والأنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوي، موضحًا أن جميعهم لهم أعراض مشابهة مع وجود فروقات، حيث يتمثل دور البرد في رشح واحتقان بسيط ويكون الشخص قادرًا على التعامل معهما؛ ولكن الإنفلونزا تكون أشد فحرارة الجسم قد تصل لـ 39 درجة ويصاب الشخص بتكسير شديد في الجسم.



وأضاف “حداد” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن الأنفلونزا مضاعفاتها تتمثل في الالتهاب الرئوي وهذا يمثل خطرًا على الأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية، مؤكدًا أهمية تلقي لقاحات الأنفلونزا خاصة خلال هذه الفترة.



وأشار الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة إلى أن عند تلقي اللقاح لابد من عدم وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، لافتًا إلى أن لقاح الأنفلونزا ليس له أية أثار جانبية.