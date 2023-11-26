في ثالث أيام الهدنة.. الآمال تتجدد للإفراج عن المزيد من الأسرى| فيديو

يُرتقب اليوم، الأحد، إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في اليوم الثالث لـ الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بعد الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.



تزامنا، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي المكثف.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وفي المجموع، سلّمت الحركة يومي الجمعة والسبت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرا فلسطينيا.

وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.