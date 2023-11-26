ضياء رشوان: دخول 2675 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة حتى أمس

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح رشوان، خلال تصريحات له على قناة القاهرة الإخبارية ، أنه تطبيقا لبنود الهدنة.. تسلمت مصر قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تواصل جهودها الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر منفذ رفح، مضيفا أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس بلغ 2675 طنا.

وأشار إلى أن حجم المساعدات من المواد الغذائية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس بلغ 9621 طنا، موضحاً أن المساعدات التي دخلت غزة بلغت كذلك 7047 طنا من المياه و82 قطعة من الخيام والمشمعات بالإضافة إلى 1992 طنا من المواد الإغاثية الأخرى.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أنه تم إدخال 788 طنا من الوقود لغزة حتى مساء أمس.. وبلغ إجمالي الشاحنات التي عبرت إلى القطاع من معبر رفح 2056 شاحنة خلال تلك الفترة.

وأوضح أن مصر استقبلت 353 مصابا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصا إضافة لعبور 8514 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا من معبر رفح.

120 شاحنة دخلت لـ غزة

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن 120 شاحنة دخلت لغزة اليوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة.

وشدد على أن الجهود المصرية مستمرة في الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين بقطاع غزة.