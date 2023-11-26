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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فايز فرحات: تعنت إسرائيل تجاه الهدنة الإنسانية متوقعاً ومصر تسعى لإطالة أمدها

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنَّ التعنت الإسرائيلي وموقف دولة الاحتلال تجاه الهدنة الإنسانية المؤقتة الحالية، وافتعالها وارتكابها مخالفات، كان متوقعاً منذ البداية، أي قبل تنفيذ هذه الهدنة ودخولها حيز التنفيذ، سواء عقبات التعنت الإسرائيلي أو حتى عقبات لوجستية.

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه كان هناك إرادة مشتركة تقف وراء بدء الهدنة بهدف خلق واقع جديد، وسط مشهد معقد ومركب، يقصد الجهود المصرية القطرية، وكان هناك قناعة بضرورة ممارسة كافة الضغوط الممكنة على الجانب الإسرائيلي لبدء الهدنة.

وتابع مدير مركز الدراسات، «مسألة ظهور العقبات هي أمور متوقعة قبل بدء الهدنة، وهو ما يفسر دور مصر للحيلولة دون انهيار الهدنة بسبب التعنت الإسرائيلي المتوقع أيضاً»، لافتاً إلى أنَّ الوصول إليها لم يكن سهلاً في دولة الاحتلال ذاتها ووجود قوى هناك تسعى لتقويضها واستئناف القتال، فيما تحاول الجهود المصرية مد الهدنة إلى أطول مدى زمني ممكن».

الهدنة الإنسانية

واستطرد : «الهدنة الإنسانية لحرب غزة مكسب للأشقاء الفلسطينيين في داخل القطاع، ولو مؤقتة، وكذلك إمكانية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم وهو ما تكثف مصر الجهود من أجله خلال هذه المرحلة، من توظيف للهدنة لخلق واقع مختلف».

الهدنة إسرائيل التعنت الإسرائيلي مصر غزة

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