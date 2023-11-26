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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الإسكان الاجتماعي": حصلنا على موافقات لزيادة 100 ألف وحدة سكنية

صدى البلد

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم توجيه إعلان الإسكان لأسعار وأماكن حجز شقق سكن لكل المصريين في الطرح الجديد للأشخاص الذين قدموا في الإعلان السابق وحصلوا على رسائل تفيد بأنهم خارج الأولوية، موضحة «الإعلان دا للناس اللي مجاش ليها فرصة، في الإعلان الأخير، إنها تحصل على وحدة».

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نجحنا في الحصول على الموافقات اللازمة، لطرح عدد آخر من الوحدات، في حدود 100 ألف وحدة سكنية، لتغطية لمتقدمين كلهم، الذين كانوا خارج الأولوية، ولكن هناك صعوبات في بعض الأماكن، لتوفير مناطق مناسبة، أو مواقع قريبة.

وتابعت أنهم مطالبون بتوفير التمويل، حتى يكون لديهم القدرة على استيعاب العدد الإضافي: «طبعًا عارفين تكلفة التمويل الحالية بتاعت القروض، بنطرح الحاجات دي بأسعار فائدة مخفضة 7.5%، متناقصة على عشرين سنة، مقابل سعر فايدة عادي، والتمويل العقاري حاليًا في حدود 24%، كل دا بيستلزم الترتيبات مع وزارة المالية وموافقات».

وأضافت «بنعمل جهود كبيرة، عشان نقدر نغطي العدد الإضافي ونوفر أماكن للناس، وبالأساس الناس اللي بتقدم لازم يكون عندها احتياج للسكن، لأننا بنحط دعم كبير من الموازنة العامة».

الإسكان الاجتماعي التمويل التمويل العقاري وزارة المالية القروض

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