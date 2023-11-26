هل نجحت مبادرة خفض الأسعار بين الحكومة والقطاع الخاص؟.. وزير التموين يجيب

أكد وزير التموين الدكتور علي مصليحي، نجاح تجربة مبادرة خفض الاسعار بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً : "حدث في أول اسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ سريان المبادرة وتم إزالة قيود التدابير من البنوك الوزير و أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة.

وتابع وزير التموين، وتم التعامل مع الفجوة التمويلية الخاصة بنسبة التدبير ولازم نشكر القطاع الخاص في كافة السلع في الالبان الاجبان وقطاع الزويت والبقوليات والسكر الذي دخل ضمن المبادرة وتم التعهد بالتدبير بواقع 50% من التدابير الدولارية والسكر دخل بالامس "

تابع في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " المبادرة في حد ذاتها لها أهمية في وجودها هناك نجاح لمبادرة تخفيض السلع بنسبة 75%، وعلى سبيل المثال البيض كان وصل إلى 140 جنيها، وأصبح يباع بـ125 جنيها."

مردفاً : " اتحاد الدواجن التزم بمبادرة تخفيض السلع. و الجزء الأكبر من مبادرة تخفيض السلع موجود في الصعيد"