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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد قوي من أحمد موسى على تصريح وزير التموين عن التسعير الجبري للسكر

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولاته لحل لغز وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن تصريحه «اللي رماه» خلال فعالية خاصة بالذهب.


وأكد أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير قال أدوني 10 أيام لو سعر السكر منزلش هدي هطالب رئيس الوزراء بوضع سعر جبري للسكر، مشيرا إلى أن هذا يعد تهديدًا للتجار.


وأضاف  موسى، أن الوزير أكد أمام الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن وقال مقدرش أتدخل في الأسعار وأعمل تسعيرة جبرية، طيب والوزير النهارده قال هنعمل تسعيرة جبرية. 


وقال:  أنا بحب وزير التموين على المستوى الشخصي، ولكن بقوله لو حكاية وضع تسعيرة جبرية ساهلة ليه سايب الناس محتارة ليها شهر دايرة على كيلو سكر، وليه مش النهارده وقولت بعد 10 أيام.


وأوضح ، أن هناك 3 أسعار للسكر الأول على البطاقة التموينية بـ 12.60 جنيه و27 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتي لم تحقق المراد منها، بل الأسعار ارتفعت ومنزلتش.


وتابع : في سعر تالت 30 أو 40 أو ممكن تقول 50 اضرب سعر زي ما أنت عاوز كل منطقة وليها تسعيرة، يعني بتوع مدينة نصر اشتروه اليوم بـ 60 جنيهًا.


وأكمل أحمد موسى : هناك فجوة 450 ألف طن سكر، وفي مخزون استراتيجي آمن للسكر الذي يتم توزيعه على البطاقة التموينية، وفي 40 مليون مواطن وقعوا فريسة لبعض التجار الجشعين.

 

السكر عامل أزمة حقيقية 


وشدد على أن السكر عامل أزمة حقيقية اليوم للمواطن وبقي مشكلة كبيرة بالنسبة له، والتجار يستغلوه يعمل صفقة عشان ياخد السكر، يعني لازم يشتري سلعة تانية فيها ركود كي يحصل على السكر ما هو عاوز يشرب شاي.


وأشار إلى  أنه لا بد من تدخل رئيس الوزراء لحل أزمة السكر اليوم وليس بعد 10 أيام طالما أنه هيحل المشكلة، بس هل يا ترى الأزمة هتروح، ما هو أصل عندنا قصب وبنجر والناس هي الناس والسكر هو السكر طب الأزمة في التوزيع ولا سلاسل التوريد.
 

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