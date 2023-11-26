أحمد موسى: المواطن بيلف 10 أيام حولين نفسه علشان كيلو سكر

علق الاعلامي أحمد موسى على تصريحات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والتي تحدث فيها اليوم عن ارتفاع اسعار السكر بصورة غير طبيعية.

وقال "أحمد موسى" ، خلال برنامج على مسؤليتي، عبر فضائية “صدى البلد” ، بالنسبالي الدكتور علي المصيلحي من الشخصيات التي أحبها علي المستوي الشخصي.

وأوضح الاعلامي أحمد موسى، أن الوزير كان لديه مؤتمر خاص بإفتتاح معرض عن الذهب وخلال المؤتمر طالب وزير التموين مهلة 10 أيام لحل أزمة السكر في الشارع المصري.

أزمة السكر

وأشار أحمد موسى، إلى أنه عقب انتهاء الفترة اذا لم تنتهي الأزمة بشكل نهائي سوف أعرض علي رئيس مجلس الوزاراء بضرورة فرض التسعيرة الجبرية لحل أزمة السكر في مصر.

واستطرد الاعلامي أحمد موسى قائلا: المواطن بيلف 10 أيام حوالين نفسه في الشوارع عشان كيلو سكر.