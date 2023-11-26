أحمد موسى يطرح سؤالا للحكومة حول تحديد سعر السكر

علق الإعلامي أحمد موسى، على عدم تدخل الحكومة لتحديد سعر اجباري للسكر عبر حسابه على اكس تويتر سابقاً.

‏وكتب :"سؤال : لماذا لا تتدخل الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحديد سعر اجباري للسكر باعتباره سلعة استراتيجية وغير متوافر وفيه جشع وتخزين ..هذا وقت تدخل الحكومة ؟".

فيما قد أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن مبادرة وزارة التموين بتحديد سعر كيلو السكرداخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 27 جنيها، مع تقنين بيعه للمواطنين، والسماح للمواطن بشراء 2 كيلو فقط وليسالتجار، وذلك لضمان عدم إعادة بيعه في السوق السوداء ووصل السكر للمستهلكين وليس التجار، تعتبر خطوة جيدة نحو ضبط السوق.

وطالب الدجوي، وزارة التموين من خلال تصريحات إعلامية، بضرورة تكثيف المعروض وضم السلاسل التجارية ومحالالبقالة والسوبر ماركت للمبادرة، وذلك مع تحديد نفس الكمية لكل مواطن، بحيث يكون هناك انتشار كبير في هذا المنتجوليس مقتصر على المنافذ التموينية ووضع السعر على المنتج طبقا لما تم الاتفاق عليه.