تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

تشهد أسعار الذهب تذبذبات قوية على المستويين العالمي والمحلي، وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأمس ومع بداية تعاملات الأبوع، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي انتهى من عمليات رفع الفائدة خاصة مع استمرار البيانات الضعيفة في الصدور عن الاقتصاد الأمريكي.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، ومتوقع أن يتباطأ التضخم في شهر أكتوبر إلى 0.1% من 0.4% وأن يتراجع المؤشر السنوي إلى 3.1% من 3.4%.



ويصدر هذا الأسبوع بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي، ومتوقع أن يظهر التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث نمو بنسبة 5% مقارنة مع التقييم الأول بنسبة 4.9%.

سعر الذهب عالميًا

وتجاوز سعر الذهب عالميا حاجز الـ 2000 دولار للأوقية، مسجلا 2038 دولارات .

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلي سعر الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر 22.400 جنيها مقابل 22.320 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 80 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 29-11-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,189 شراء 3,211 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,923 شراء 2,944 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,391 شراء 2,409 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,860 شراء 1,873 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,594 شراء 1,606 الاونصة بيع 99,165 شراء 99,875 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,320 شراء 22,480 الكيلو بيع 3,188,571 شراء 3,211,429

وعلى مدى السنوات الست الماضية سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية خلال شهر ديسمبر، لتسجل أداء يتراوح بين 2.2% في عام 2017 و6.8% في عام 2020. وإذا استطاع الذهب الاستقرار فوق مستوى المقاومة 2010 دولار للأونصة سيؤدي هذا إلى حركات شراء متتالية بسبب الخوف من تضييع الفرصة في الأسواق، وبالتالي نشهد أداء قياسي للذهب خلال شهر ديسمبر.



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