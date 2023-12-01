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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 2,770 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

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هبوط مفاجئ في أسعار أعيرة الذهب بداية شهر ديسمبر 2023

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700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

كما  يسعي الكثير من المستثمرين الذين يرغبون فى ادخار أموالهم لمعرفة أسعار الذهب خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم


وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,143 شراء 3,166
عيار 22 بيع 2,881 شراء 2,902
عيار 21 بيع 2,750 شراء 2,770
عيار 18 بيع 2,357 شراء 2,374
عيار 14 بيع 1,833 شراء 1,847
عيار 12 بيع 1,571 شراء 1,583
الاونصة بيع 97,743 شراء 98,454
الجنيه الذهب بيع 22,000 شراء 22,160
الكيلو بيع 3,142,857 شراء 3,165,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وكان قد قرر مجلس الوزراء مايو الماضي،  إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب عالميا ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بعد تزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة وإمكانية خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتتداول أسعار الذهب الفوري  عند مستوى 2036 دولارا للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ شهر مايو عند 2052 دولارا للأونصة.

ومن المتوقع بنسبة 40% أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22% تقريبًا في اليوم السابق.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي  بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.4%، إذ انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما تراجع الدولار منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 3.5%.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 1-12-2023

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هبوط أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 1- 12- 2023

ويساهم الأداء الضعيف في مستويات الدولار الأمريكي على ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير، حيث تشير التوقعات في الأسواق حاليا إلى أن الذهب قد يشهد بعض التراجع قبل أن يعاود الارتفاع والوصول إلى قمة الأسعار التاريخية عند 2080 دولارا للأونصة ومن بعدها تسجيل قيمة جديدة عند 2100 دولار.

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