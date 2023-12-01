700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب تراجعا قويا خلال الساعات القليلة الماضية بشكل غير متوقع، حيث فقد سعر الجنيه نحو 700 جنيه من أعلى سعر سجله.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمحلات الصاغة ليودع مستويات الـ 2800 جنيه لأول مرة منذ أيام ، ويتجه نحو 2700 جنيه ، بسبب تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب الأشهر عند المصريين للاستثمار وحفظ الأموال بشكل كبير جدا ، إذ يبلغ الفارق بين أعلى سعر سجله قبل ساعات وأقل سعر اليوم نحو 800 جنيه كاملة.

الذهب

وسجل سعر كل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة، نحو 22000 جنيه بعدما وصل سعره للشراء قبل ساعات 22680 جنيها.

وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود الهبوط اليوم بعد قفزة كبيرة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 والمفضل لدى الكثير في شراء الغوايش والخواتم في محلات الصاغة ، فتراجع ليبدأ من 2,340 جنيها كأقل سعر وذلك بعد أن وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة أمس.

وعند شراء المشغولات يكون سعر جرام الذهب من عيار 18، الأكثر أهمية بالنسبة للمشترين في أماكن عدة، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو المناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر :

ويقدم لكم موقع صدى البلد قائمة مفصلة تشمل أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة على مستوى الأعيرة بدون أي مصنعية أو ضريبة:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 3,143 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,750 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 1,833 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء: 1,571 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع: 21,840 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية

اما السعر المجمل عند الشراء فيكون بالمصنعية والضريبة والدمغة، والتي يتم إضافتها بالنسبة لكل جرام خاصة سعر مصنعية عيار 21.

ويكون سعر مصنعية الذهب ما بين 6-10% من سعر الجرام في بعض المحلات، ويكون 80-150 جنيها في بعض المحلات الآخرى.