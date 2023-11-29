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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»:  ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2810 جنيهات

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب في الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وهو ما سيلعب دورًا مهمًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 2810 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية عالميا بنحو دولار لتسجل 2039 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3212 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2406 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1874 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22480 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2795 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2800 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميا بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2008 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2038 دولارًا.

وتوقع، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرار الأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.

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