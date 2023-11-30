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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المقبلين على الزواج، ومن يعشقون الاستثمار في الذهب، عن الأسعار بشكل يومي، لآن أسعار الذهب تتغير بين اللحظة و الأخرى، وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 2830 جنيها اليوم الخميس.

 

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قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3234 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2830 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2425 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22640 جنيه.

 

وفي وقت سابق قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن المشغولات الذهبية المصرية تضاهي المنتجات العالمية، مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على المنافسة عالميا لانخفاض المصنعية المصرية.


أضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير ، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تصدر المشغولات الذهبية لدول أوروبية والخليج، لافتا إلى أن سبب ارتفاع أسعار الذهب، جراء ارتفاعه عالميا بقيمة 130 دولارا، كما أن قيمة الذهب أصبحت مرتفعة بشكل كبير، ولابد أن يتماشى مع السعر العالمي، بالإضافة إلى تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة.


وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أنه يتم تصدير مشغولات ذهبية بكميات كبيرة إلى العالم والخليج، من السبائك والذهب، موضحا أن المشغولات الذهبية داعمة بقوة للاقتصاد المصري.


وأوضح أن المشغولات الذهبية لها أهمية كبرى، حيث يوازي كل 100 طن من الذهب 6 مليارات دولار، مبينا أن الدول تسعى لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للذهب، ومصر الآن تملك رصيدا جيدا منه، بما يعادل 125 طنا من احتياطي البنك المركزي، معقبًا :"نأمل أن تتخطى الـ 200 طن بالمجهودات الكبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية".

 

إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين

ونوه إلى أن وزير التموين، شهد اليوم، إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين، موضحا أن هذه الخدمة متاحة في العالم منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا: "يتم طلب قيمة الذهب من الماكينة، ووضع النقود بثمن سعر الجرام الحالي، ويحصل على الفور المواطن على الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها بمنتهى البساطة، وهو أمر متداول ويساعد على الادخار، وتم البدء به في مصر اليوم في أحد المولات".
 

 

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