الذهب السبب.. تفاصيل جديدة عن مقتل طالبة جامعية غدرًا قبل الزفاف

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" "دنيا" طالبة الأزهر قُتلت غدرًا على يد صديقتها.. والدها: جهازها كنا هننقله لشقة العريس".

وجاء في التقرير أنه قبل أيام قليلة من ليلة عرسها، فجعت أسرة فتاة تدعى دنيا محمد سليم، بمقتلها بطريقة بشعة، وذلك من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية التي ترتديها.

وقال محمد سليم والد الطالبة دنيا، المجني عليها، أن نجلته كانت بالجامعة، ويوم الحادثة، غابت لوقت متأخر، وظل الجميع يبحث عنها لـ ساعات، وتم البحث في المستشفيات، والأقسام.

وتابع والد الطالبة المجني عليها، أنهم ظلوا لـ 24 ساعة يبحثون عنها، وبعد ذلك تم تحرير المحضر.

وأوضح أن صديقتها وشقيقها يشتبه، أنهما وراء ارتكاب الواقعة، وأن أجهزة الأمن تحقق في القضية.