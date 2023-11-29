الذهب رايح على فين؟|تحرك جديد بالسعر وعيار 21 الآن يقفز على 2800 جنيه

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر مجددا، إذ شهد المعدن خلال الأيام الماضية تذبذبا ما بين الصعود والهبوط ، ليعاود التحرك اليوم مع قفزة كبرة سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل نحو 2044 دولارا.

ومحليا، يهتم المصريون بالتعرف على سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المختلفة لشراء المشغولات الذهبية، وكذلك عيار 18 على نطاق واسع في كثير من المحافظات لشراء الشبكة.

الذهب

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سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الذهب خاصة سعر الجنيه الذهب، الذي يقبل عليه الكثير في التعامل، سواء البيع أو الشراء، فهو ما يفضله الكثير للاستثمار، ويرغب الكثير في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، ليسجل نحو 22480 جنيه بعد 21960 جنيها بفارق نحو 500 جنيه، فيما يظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 500 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18

تحرك سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,409 جنيهات للشراء فيما يصل سعر البيع إلى نحو 2,391 جنيها بعدما سجل نحو 2,370 جنيها قبل أيام قليلة.

ويعتبر سعر جرام الذهب من عيار 18 ما يبحث عنه الراغبون في شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر المذكور بالأعلى هو سعر بدون مصنعية.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 3,211 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,810 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,409 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,873 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 22,320 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المهتمون بشراء الأصفر خاصة عيار 21 بالأخص؛ بمعرفة سعر الجرام من العيار، وكذلك سعر المصنعية المضافة عليه.

ويتم حساب سعر المصنعية بإضافة نحو 6 إلى 10% من سعر الجرام في بعض محلات الصاغة، وقد تتراوح بين 80 إلى 150 جنيها في بعض المحلات.