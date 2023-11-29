200 جنيه.. تحرك في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

واصلت أسعار الذهب الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.
وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
سعر الذهب في مصر
وفي السوق المحلية سعر الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر 22.520 جنيه مقابل 22.320 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 200 جنيه.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,795 شراء 2,815
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,194 شراء 3,217
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,928 شراء 2,949
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,795 شراء 2,815
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,396 شراء 2,413
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,863 شراء 1,877
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,597 شراء 1,609
|الاونصة
|بيع 99,342 شراء 100,053
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 22,360 شراء 22,520
|الكيلو
|بيع 3,194,286 شراء 3,217,143
ومن المتوقع، ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرار الأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.