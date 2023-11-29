200 جنيه.. تحرك في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

واصلت أسعار الذهب الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.

وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلية سعر الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر 22.520 جنيه مقابل 22.320 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,795 شراء 2,815

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,194 شراء 3,217 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,928 شراء 2,949 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,795 شراء 2,815 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,396 شراء 2,413 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,863 شراء 1,877 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,597 شراء 1,609 الاونصة بيع 99,342 شراء 100,053 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,360 شراء 22,520 الكيلو بيع 3,194,286 شراء 3,217,143

ومن المتوقع، ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرار الأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.