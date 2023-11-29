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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه.. تحرك في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.

وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي سيلعب دورًا هامًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

سعر الذهب في مصر 

 وفي السوق المحلية سعر الذهب ووصل  سعر الجنيه الذهب في مصر 22.520 جنيه مقابل 22.320 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 200  جنيه.

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تجاوز الـ 2800|تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في الجنيه الآن

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,795 شراء 2,815

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,194 شراء 3,217
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,928 شراء 2,949
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,795 شراء 2,815
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,396 شراء 2,413
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,863 شراء 1,877
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,597 شراء 1,609
الاونصةبيع 99,342 شراء 100,053
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,360 شراء 22,520
الكيلوبيع 3,194,286 شراء 3,217,143

ومن المتوقع، ارتفاع أسعار الذهب على المدى البعيد، بفعل استمرار الأحداث الجيوساسية في المنطقة، بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع داية العام المقبل.

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