عاجل
أخبار التكنولوجيا|الصين تخطط لإطلاق آلاف الروبوتات البشرية بحلول العامين المقبلين.. وأحدث موبايل سامسونج في الأسواق إيرادات قياسية في مجال الخدمات المالية بلغت 957 مليون جنيه خلال تسعة أشهر الطماطم رخصت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع .. اعرف معناها أخبار التعليم.. غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة.. آخر موعد للتقديم لـ مشروعي بدايتي لدعم مشروعات التخرج 2023/2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد في الأعلاف .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29-11-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 29-11-2023، حيث سجّلت أسعار الذرة 13600 جنيه ووصل سعر الصويا إلى  32500 جنيه .

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 في مصر، تراجعت في المزارع والأسواق، حيث واصلت التراجع على مستوى جميع الأنواع.

وتراجعت أسعار العديد من مدخلات الإنتاج اليوم، من بينهم الذرة والصويا.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء  في المزرعة نحو 62 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الماضي.

txt

تجاوز الـ 2800|تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في الجنيه الآن

txt

المؤشر تراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-11-2023

 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 14 جنيها مقارنة بأسعار الدواجن الشهر الماضي ، وتراوح سعرها بين 70 و 73 جنيها للكيلو.

 

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و24 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 23.5 ألف جنيه للطن.
  • وتراجعت أسعار الذرة منذ بداية لأسبوع الجاري، ووصل سعر الذرة إلى 13600 جنيه
  • وسجل سعر الصويا اليوم الأربعاء 32500 ألف جنيه

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 118 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  130 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 147 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 155 و160 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 26-11-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 70 و73 جنيها للكيلو الواحد 

سعر الكتكوت اليوم 

وترجع سعر الكتكوت اليوم الأربعاء  29-11-2023، على مستوى جميع الأنواع

سعر كتكوت أبيض أهالي 22 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا مرتفعًا بنحو جنيهين
سعر كتكوت ساسو استقر عند 17 جنيها 
سعر كتكوت بلدي 9 جنيها.
سعر كتكوت زري 15 جنيها.

 

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 70 و72 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 77 مقارنة بـ  87 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 95 و100 جنيه.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  150 جنيها للكيلو.
  •  

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  64 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتعد صناعة الدواجن في مصر من أهم الصناعات التي تسهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيواني الأخرى.

يرجع تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار.
إجراءات الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية.
ويتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء سعر الدواجن اليوم الأعلاف سعر البيض اليوم سعر الدواجن للمستهلك الكتكوت بورصة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

الذهب رايح على فين؟|تحرك جديد بالسعر وعيار 21 الآن يقفز على 2800 جنيه

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

ترشيحاتنا

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-11-2023

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بعد إطلاق حماس سراح رهينة فلبينية.. الرئيس ماركوس يشيد بدور مصر الحاسم

بلغ عن احتكار السلع والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عبر هذه الوسائل.. تفاصيل

رغم تمديد الهدنة.. الصحة العالمية: مساعدات غزة تمثل "قطرة في محيط"

الطماطم رخصت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

إيمان العاصي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ