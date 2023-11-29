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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشر تراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-11-2023

صدى البلد

انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى أمس  في 4 جلسات ويتداول بالقرب من أدنى مستوى في 3 أشهر الذي سجله خلال الأسبوع الماضي.

خلال الأسبوعين الماضيين تراجع مؤشر  الدولار مقابل العملات الرئيسية بسبب ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتباطؤ قطاع العمالة، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبداية توقع خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.

استمر سعر الدولار الأمريكي في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضاً بنسبة 0.4%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.

وفي مصر استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل التعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية للشهر الثامن على التوالي ، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولارفي  بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

 

 

 

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